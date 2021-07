Império: José Alfredo descobre que Lorraine roubou o diamante rosa

Lorraine (Dani Barros) tanto insistiu que conseguiu! Em Império, ela pede dinheiro a Maria Marta (Lilia Cabral) para comprar uma casinha em Santa Teresa. Para ficar sem as chantagens da trambiqueira, a madame entrega uma bolsa com dinheiro a Silviano (Othon Bastos) e pede para ele dar para a mulher. As informações são do GShow.