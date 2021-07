Império: José Alfredo desmascara João Lucas por paquera com Isis

A família de José Alfredo (Alexandre Nero) não está gostando da relação de Cristina (Leandra Leal) com o pai. Nos próximos capítulos de Império, Maria Marta (Lilia Cabral) e os filhos vão questionar essa aproximação e o ‘Homem de Preto’ perderá todo o equilíbrio.

De acordo com o site Notícia da TV, as cenas estão previstas para o próximo dia 5. Tudo começa, quando Maria Marta diz que quer saber de tudo que está acontecendo sobre o teto onde vive.

“Se você quer uma resposta daquela que você me obriga, eu dou: vá à merda”, berrará José Alfredo.

Não contente, João Lucas sairá em defesa da mãe. O filho mais novo vai dizer que o comendador desfila com a amante e não pode criticar Maria Marta. O personagem de Alexandre Nero voará em cima do filho para agredi-lo. “Cale sua boca suja, moleque”, grita o comendador.

“Ninguém aqui me engana. Esse aqui me esfaqueou pelas costas. Sabe o que ele fez? Deu em cima da Isis, justamente a mulher que ele me acusa de trela em público”, fala o comendador.