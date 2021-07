Império: José Pedro dorme junto com Amanda após morte de José Alfredo

José Pedro (Caio Blat) trairá Danielle (Maria Ribeiro) com Amanda (Adriana Birolli), nos próximos capítulos de Império. O primogênito do ‘Homem do Preto’ vai transar com prima em um quarto que fica ao lado do cômodo onde estará o corpo de José Alfredo (Alexandre Nero).

Antes disso, o empresário vai colocar a mulher para fora de sua casa por acreditar que a gravação divulgada na internet foi feita por ela. Mas, o que ele não tem ideia é que a morte do pai foi forjada pelo próprio José Alfredo. As cenas irão ao ar no dia 09 de agosto. As informações são do site Notícia da Tv.

Ainda no capítulo, a sobrinha de Maria Marta (Lilia Cabral) se aproveitará do personagem de Caio Blat: “Eu sei do que você está precisando”, dirá a loira. José Pedro sentirá desejo por ela, mas ficará intimidado com a situação. “Zé Pedro, não podemos mais continuar desperdiçando nosso tempo feito dois adolescentes cheios de culpa… E nós estamos vivos aqui, assim como a chama do nosso desejo! Rei morto, rei posto! Você vai assumir a Império, ser o novo imperador, isso não te excita?”, perguntará Amanda