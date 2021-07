Império: Magnólia inventa mentira sobre Ísis para o Comendador

Nos próximos capítulos da edição especial de ‘Império’, decida a se vingar de Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa), Magnólia (Zezé Polessa) vai tentar acabar com o relacionamento da filha com Jose Alfredo (Alexandre Nero). Ela vai até a joalheria Império para conversar com o Comendador, que estranha a presença da mãe aproveitadora de sua sweet child na empresa, e vai até a recepção para despachá-la pessoalmente. No entanto, a esposa de Severo (Tato Gabus Mendes) não se deixa abater e começa a despejar mentiras a respeito de Ísis. Desconfiado, ele garante não acreditar em nada do que ela diz, mas ela insiste no assunto e arremata dizendo que a sua filha estava grávida, mas perdeu o bebê. Contudo, o filho que ela esperava não era de José Alfredo e sim de João Lucas (Daniel Rocha).