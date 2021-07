Império: Maria Marta revela traição e faz José Alfredo ficar com sangue nos olhos

Maria Marta (Lilia Cabral) vai revelar traição da nora para José Alfredo (Alexandre Nero) nos próximos capítulos da trama das 9. A madame dirá que Danielle (Maria Ribeiro) fez uma gravação falando sobre os negócios obscuros da Império. O comendador ficará com sangue nos olhos e pressionará Danielle até que ela confesse que armou tudo para destruí-lo. As informações são do site Notícia da TV.

Ao ver o marido aos beijos com Amanda (Adriana Birolli), graças a uma armação da sogra, a ex-garota do tempo decidiu se vingar. Ela armou para cima do marido e da família Medeiros. A morena gravou uma conversa comprometedora sobre empresário, e o áudio foi parar nas mãos do fofoqueiro Téo Pereira (Paulo Betti).

Com o desejo de ver o fim do casamento de José Pedro (Caio Blat), Maria Marta contará que a gravação está na mão de Téo. “Marta, você está fazendo uma acusação muito grave. Você está dizendo que Danielle gravou de propósito a conversa que teve com José Pedro para incriminar o próprio marido. Isso pode ferir gravemente a reputação do Zé Pedro na empresa e acabar com o casamento dele”, destacará o comendador depois de ouvir Maria Marta.

José Alfredo perguntará se ela tem provas e a madame dirá que não. Apesar de não agir naquele momento, ‘o homem de preto’ não deixará isso de lado. Em cenas que irão ao ar no próximo sábado (24), o dono da joalheria colocará a nora contra a parede e cobrará respostas.

“Danielle, qual era a sua intenção quando gravou aquela porcaria de conversa, e por que fez as perguntas a meu respeito?”, questionará o comendador. Ao lado do marido, a moça tentará se safar.

Foi uma conversa casual entre o meu marido e eu, comendador. Foi exatamente isso, era uma conversa normal, de marido e mulher, depois da festa da Clara [Andréia Horta]. Comendador, eu nunca imaginei que o nosso quarto pudesse estar grampeado.