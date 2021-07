Império: Para salvar Cristina, José Alfredo mata Maurílio em cativeiro

Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) será assassinado pelo comendador José Alfredo (Alexandre Nero). As cenas, que só serão exibidas no final da trama, acontece durante o resgate de Cristina (Leandra Leal).

A filha do ‘Homem de Preto’ é sequestrada pelo irmão José Pedro (Caio Blat). E ele corre até um galpão para salvá-la junto com Josué (Roberto Birindelli). As informações são do site Notícia na TV.

Ao chegar no cativeiro, Maurílio diz: “Joga a arma no chão, zé-mané”. E ele obedecerá respondendo: “Se chegou a minha hora, então seja breve”, pedirá.

Maurílio, sentido que venceu retrucará: “Seu desejo é uma ordem, seu merda”.

Na sequência, Josué se abaixa, pega uma lata e arremessa em uma carroceria enferrujada. O barulho chama atenção de Maurílio. “Não pensa que eu esqueci de você, Josué”, vai falar o biólogo.

José Alfredo agi rápido e pega a própria arma no chão, apontando para Maurílio. “Mas você se esqueceu de mim, seu cabra”, avisará o comendador, que atira no Rival.

A cena também terá as mortes de Silviano, que será assassinado por Josué, e do próprio José Alfredo. José Pedro dará um tiro no pai pelas costas.