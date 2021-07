Independência da Bahia: veja o funcionamento de shoppings e supermercados nesta sexta (2)

No dia 2 de julho, sexta-feira, é comemorada a Independência na Bahia e, em Salvador, o dia é considerado um feriado oficial. Em virtude disso, shoppings, supermercados, lojas e outros serviços terão o horário de funcionamento modificado.

Para evitar a disseminação do novo coronavírus, as praias de Salvador ficarão fechadas a partir de sexta-feira (2) e só serão reabertas na segunda-feira (5), com exceção do Porto da Barra, que será liberado para banhistas a partir de terça-feira (6).



SHOPPINGS

Sexta-feira, 02 de julho (feriado da Independência da Bahia)

Lojas âncoras e lojas que fizeram acordo com o Sindicato, Praça de

Alimentação e Drive thru – funcionam das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – das 12h às 20h

Delivery – 10h às 22h

Cinema – Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Sexta-feira (02/07): lojas fechadas; âncoras e praça de alimentação, das 10h às 21h; cinema conforme programação. Delivery das 10h às 23h;

Sábado (03/07): lojas, âncoras e praça de alimentação, das 10h às 21h; cinema conforme programação. Delivery das 10h às 23h;

Domingo (04/07): lojas das 13h às 21h; âncoras e praça de alimentação, das 12h às 21h; cinema conforme programação. Delivery das 10h às 23h.

Nesta sexta-feira, 02 de julho, feriado da Independência da Bahia, o Shopping Piedade estará fechado, retornando suas atividades no sábado (03), das 10h às 19h.

sexta-feira (02), por conta do feriado de Independência da Bahia, as lojas âncoras que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários irão funcionar entre 12h e 21h, assim como as praças de alimentação e restaurantes. Demais lojas e quiosques estarão fechados. As clínicas Clivale estarão fechadas e a academia Bodytech funcionará entre 09h e 13h.

Na sexta-feira (02), lojas e quiosques funcionam das 12h às 19h. Alameda Gourmet das 12h às 19h30.

Dia 02/07: Lojas âncoras e Alimentação, das 12h às 21h; GBarbosa, das 11h às 21h; demais lojas e quiosques terão funcionamento facultativo.

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Funcionamento opcional das 13h às 19h

Drive thru – Funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionam a partir das 12h

Lojas âncoras, megalojas, Alimentação, farmácias e Drive Thru: 12h às 21h;

Espaço Gourmet: 12h às 21h30;

Cinema: 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques: fechados;

Mais informações: www.salvadorshopping.com.br.



Lojas âncoras, megalojas, Alimentação, farmácias e Drive Thru: 12h às 21h;

Cinema: 11h30h às 19h;

Demais lojas e quiosques: fechados;

Outras informações: www.salvadornorteshopping.com.br.

Sexta-feira, 02 de julho (feriado)

Lojas e Quiosques – Fechados

Super Bompreço – Funciona das 7h às 18h

Lotérica – Não funciona

Caixa Econômica Federal – Não funciona

Banco do Brasil – Não funciona

Drive Thru – Não funciona

Delivery de alimentação e medicamentos – Funcionarão apenas a Subway e a sorveteria La Prima, a partir das 11h

Delivery de produtos – Não funciona

SUPERMERCADOS

Calçada

Das 06h às 19h30

GolF cLUB

Das 06h às 19h30

Paripe

Das 06h às 19h30

Mussurunga

Das 06h às 19h30

Lauro de Freitas

Das 06h às 19h30

Camaçari

Das 06h às 19h30





Unidade Costa Azul abre às 08h e encerra as atividades às 19h, já a unidade do Shopping da Bahia inicia suas atividades às 12h e encerra às 21h.

Extra Vasco da Gama funciona das 7h às 19h30.

Salvador: 7h às 21h

Lauro de Freitas – 7h às 19h30

Feira de Santana – 7h às 21h

As lojas da Graça, Vasco e Pituba funcionam das 6h30 às 20h.

As lojas localizadas em shoppings funcionarão conforme horário de cada shopping

Lojas Iguatemi e Costa Azul: 7h às 21h

Brotas e Lauro de Freitas: 7h às 19h

Cabula, Pau da Lima e San Martin: 7h30 às 19h

Guarajuba: 8h às 19h

Horto Bela Vista: 11h às 20h