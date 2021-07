Influenciador Alê Oliveira dá detalhes sobre sexo com Juliette e é criticado

Nesta sexta-feira (2), o influenciador paraibano Alê Oliveira foi alvo de criticas nas redes sociais. Em um podcast, ele revelou detalhes sobre seu encontro com Juliette, que teria acontecido em 2020, bem antes da advogada virar um fenômeno no Big Brother Brasil. Alê revelou como foi o sexo com a advogada e atitude não pegou nada bem.

“Foi na house (casa) dela. Tomamos um vinho. Depois fomos para o motel”, revelou durante o bate papo. Questionado se houve algo ‘a mais’ na relação, o influenciador afirmou que Juliette teria dado um beijo grego nele, mas que não queria chamar atenção com a informação. Alê ainda afirmou ter gostado: “contra fatos não há argumentos”, revelou.

A divulgação das informações pessoas não pegou nada bem para o paraibano. Nas redes sociais, seguidores de Juliette classificaram a atitude como ridícula e desnecessária. “Que ridículo, tipo de homem que relata intimidades nem merece ser chamado de homem”, escreveu uma fã de Juliette.

Após repercussão, Alê Oliveira se pronunciou no Instagram e disse que a história do beijo grego é mentira. “Isso é mentira, foi uma brincadeira de mal gosto, eu e Ju ficamos antes do programa, não tem nada a ver hoje. Os meninos [do podcast] comentaram do nada isso e eu nem esperava, espero que parem de postar sobre isso, por favor”, escreveu.