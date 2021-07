Influenciadora de 23 anos morre após passar por procedimento cirúrgico para reduzir suor

A influenciadora fitness mexicana Odalis Santos Mena, de 23 anos, morreu após realizar uma cirurgia para reduzir o suor excessivo nas axilas.

De acordo com o jornal The Sun, ela teria sido convidada por uma clínica para experimentar um tratamento inovador MiraDry e ela chegou a realizar uma propaganda online, no qual dizia que o procedimento era simples e seguro

De acordo com o jornal, o procedimento iria combater o excesso de transpiração nas axilas usando energia térmica para remover glândulas sudoríparas e, com isso, diminuir o suor, o odor e o crescimento de pelos no local.

Porém, durante a cirurgia, ela sofreu uma parada cardíaca quando recebeu a anestesia geral e morreu logo depois, mesmo após a tentativa de ressuscitação.

Ainda segundo o The Sun, há relatos que houve negligência, pois a anestesia que a influencer recebeu teria sido administrada por um funcionário de uma clínica e não por um médico.

Os legistas acreditam que que a causa da morte da influenciadora foi a combinação de um sedativo e um medicamento esteroide que ela usava. A clínica disse que não foi informada por Odalis de que ela usava essa substância.