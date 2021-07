Informal não é obrigado a fazer saques do Auxílio nas agências

A Caixa Econômica Federal está seguindo nesta semana com a liberação dos saques para o público do Auxílio Emergencial. Nesta sexta-feira (2), por exemplo, é a vez daqueles que nasceram no mês de fevereiro retirarem o seu dinheiro no caixa. No entanto, vale lembrar que este não é um processo obrigatório.

Nas redes sociais, muita gente demonstrou um pouco de confusão sobre essa questão. Alguns afirmaram que o ato de sacar seria uma obrigação do cidadão. Outros até afirmaram que as pessoas que não sacam o dinheiro poderiam perder a quantia para o Governo Federal. Nada disso é verdade.

De acordo com as informações da própria Caixa Econômica Federal o processo de liberação do saque é apenas o fornecimento de uma opção a mais para o beneficiário. Então só se esse usuário quiser, é que ele vai mexer nesse dinheiro na agência. Estamos falando portanto de um processo totalmente facultativo.

E na verdade o fato é que a Caixa até prefere que as pessoas movimentem o dinheiro exclusivamente de forma digital. Isso porque quanto menos gente for para as agências neste momento, melhor. Vale lembrar que o país ainda está passando por uma pandemia de um vírus mortal.

Há portanto uma preocupação com as aglomerações nas filas dessas agências. Dessa forma, o ideal mesmo é movimentar a quantia apenas pelo aplicativo Caixa Tem. Segue valendo portanto a máxima de evitar sair de casa o máximo que puder neste momento. Pelo menos é isso o que as principais autoridades em saúde público estão dizendo.

App do Caixa Tem

De acordo com as informações da Caixa, é possível realizar uma série de procedimentos no Caixa Tem com o dinheiro do Auxílio Emergencial. Dá para fazer pagamentos de boletos, por exemplo. É uma forma de pagar as contas.

Além disso, também é possível realizar uma série de compras online e até mesmo presenciais. Neste segundo caso, no entanto, é importante saber se o estabelecimento aceita ou não o dinheiro do Auxílio na maquininha.

Ainda segundo as informações oficiais, quem está com dificuldades de acessar o Caixa Tem, mas não quer ir sacar a quantia presencialmente, pode fazer a movimentação do dinheiro através do Internet Banking do próprio banco.

Confusão com Auxílio

Na internet, a confusão envolvendo toda essa história aconteceu porque muita gente ficou sabendo de uma outra informação. A de que o dinheiro do Auxílio retorna para o Governo Federal quando não há movimentação da quantia.

Isso é verdade. O Ministério da Economia pega o dinheiro de volta quando o cidadão passa muito tempo sem movimentar o valor. No entanto, esse prazo é de 120 dias. Estamos falando de quatro meses sem nenhum tipo de movimentação.

Além disso, o cidadão não precisa sacar o valor no caixa para movimentar essa quantia. Ele pode fazer isso através do Caixa Tem. Vai valer do mesmo jeito. Então segue valendo a máxima de que ninguém é obrigado a sacar o dinheiro do Auxílio Emergencial.