INSS: Calendário de pagamentos de julho; confira quem recebe entre os dias 26 e 30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia um novo calendário de pagamentos esta semana. A Previdência Social pagará mais uma mensalidade aos seus aposentados e pensionistas. O benefício varia de acordo com a categoria de contribuição do cidadão.

A partir desta segunda-feira (26), os segurados que recebem até um salário mínimo e possuem o número do benefício terminado em 1, terão acesso ao abono de julho. A liberação é referente a todos os benefícios concedido pelo Instituto, sendo eles:

Aposentadoria especial;

Abono anual ou décimo terceiro salário;

Aposentadoria por idade;

Auxílio doença;

Aposentadoria por tempo de contribuição atingido;

Aposentadoria por invalidez;

Auxílio Reclusão;

Benefício assistencial ao idoso e ao deficiente (LOAS);

Auxílio acidente;

Pensão por morte;

Reabilitação profissional;

Salário-maternidade;

Salário-família.

Calendário de pagamento

Como de costume, o pagamento é iniciado com os segurados que possuem uma renda mensal de até um salário mínimo, R$ 1.100 em vigência. Para a distribuição, considera-se o número final do benefício.

N segunda-feira (26), receberam aqueles que tinham o número do cartão terminado em 1, nesta (terça-feira, 27), recebem os que tem o benefício terminado em 2, na quarta-feira (28), em 3 e assim sucessivamente. Até a sexta-feira (30), o INSS deve depositar a mensalidade para os números terminados em 5.

No que se refere aos beneficiários que recebem mais que o piso nacional, os depósitos devem ser iniciados no dia 2 de agosto. Para este calendário, o benefício é liberado inicialmente para aqueles que possuem o número terminado em 1 e 6. No dia seguinte (3), recebem os segurados com final 2 e 7.

Por fim, até o dia 7 de agosto, os cidadãos que tem o número do benefício terminado em 5 e 0 devem receber a mensalidade do Instituto.

Demais informações

Cabe salientar que o valor do benefício varia de acordo com a situação do segurado. Para cada abono, existe uma quantia específica a ser recolhida, bem como um tempo de contribuição para o cálculo da mensalidade.

O INSS alerta ainda, que muitos cidadãos estão caindo em golpes comprometendo os seus benefícios, uma vez que os criminosos estão utilizando mensagem via e-mail, SMS ou WhatsApp para pegar informações pessoas dos segurados. O órgão informa que está utilizando apenas portais oficiais para comunicação.

