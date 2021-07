Instagram REVELA novo recurso para recuperação de contas invadidas

Para garantir a segurança de seus usuários, o Instagram liberou um novo recurso. Trata-se da Verificação de Segurança, feita principalmente para ajudar as pessoas que tiveram suas contas invadidas.

De acordo com a empresa, a nova função permite verificar a atividade de login, analisar as informações do perfil e confirmar as contas com que compartilham informações de login. Além disso, também é possível atualizar as informações de contato para a recuperação da conta, como o número de telefone ou o email.

O Instagram também ressaltou que contas que se passam por outras pessoas usam o status de verificação para identificar possíveis alvos e invadir perfis. O destaque é para se atentar a comportamentos suspeitos que pareçam como spam, pois podem ser uma forma de enganar usuários.

Outra atualização da rede social foi na Caixa de Entrada de Suporte. Ali, o usuário poderá encontrar informações sobre a situação das denúncias que fez de posts e comentários considerados ofensivos, além de descobrir se as próprias publicações violam as políticas da plataforma.

Autenticação de dois fatores com WhatsApp

O aplicativo também anunciou que o WhatsApp poderá ser utilizado para o recebimento do código de autenticação de dois fatores. A possibilidade será habilitada nas próximas semanas em alguns países, mas há usuários no Brasil que já conseguem utilizar a função. Para ativar a autenticação por dois fatores, é preciso:

Acessar o menu de “Configurações” do Instagram;

Vá em “Segurança” e, depois, em “Autenticação de dois fatores”

Você verá as opções “SMS” e “Aplicativo de autenticação”. É provável que a opção “WhatsApp” apareça nesta página se estiver disponível para você.

Ao escolher “SMS” ou “WhatsApp”, você receberá um SMS no número de telefone registrado na conta.

Insira o código disponibilizado pela mensagem e confirme.

Você ainda pode salvar os códigos de reserva em um lugar seguro para proteger sua conta.

O Instagram ainda recomenda que o usuário também siga outras ações para garantir sua segurança:

Atualize o seu número de telefone e email. Com estes dados atualizados, o Instagram poderá entrar em contato com o usuário em caso de algum incidente com a sua conta. Isso vale mesmo que um hacker altere suas informações.

O Instagram nunca enviará uma mensagem direta para você. Segundo a empresa, golpistas enviam mensagens diretas para usuários na expectativa de que possam acessar informações confidenciais, como senhas de contas. Nas mensagens, eles podem dizer que a conta corre risco de ser banida ou outras ameaças do tipo. Isso é falso. O Instagram não entra em contato com o usuário pelo chat do app.

Ative a solicitação de login. Ao ativar a autenticação de dois fatores, o usuário receberá um alerta toda vez que alguém tentar entrar na sua conta por meio de um dispositivo ou navegador da web que o Instagram não reconhece. Isso permite até saber qual dispositivo tentou fazer o login e onde ele está localizado. O dono da conta pode aprovar ou recusar de imediato a solicitação nos seus dispositivos conectados.

Saiba quem acessou sua conta. Este último recurso também permite ver a lista de dispositivos que entraram recentemente na sua conta do Instagram. Para isso, basta acessar “Configurações”, “Segurança” e “Atividade de login”. Se não reconhecer um login realizado recentemente, será possível desconectar-se desse local ou dispositivo. Em seguida, informe ao Instagram que não foi você que fez o login.

Cléo Pires já teve Instagram invadido

Ter a conta invadida no Instagram não é um golpe tão incomum e os alvos são, em sua maioria, influencers. A atriz Cleo Pires foi uma vítima desse tipo de ação, em 2019. Na ocasião, a famosa não lembrava de ter clicado em links suspeitos, mas recebeu mensagens de um contato estranho no WhatsApp dizendo ser da polícia e o bloqueou.

No entanto, o perfil de Cleo foi invadido e o criminoso publicou stories usando a imagem da atriz para prometer iPhones XS gratuitamente para quem clicasse nos links das postagens. Ainda houve anúncios de “6000 cartões presente”, “900 Apple Watch”, “1000 MacBooks” e “30 Teslas Model X” nos Stories da atriz.

Pelo Twitter, Cleo tentou avisar seus seguidores para que não clicassem nos anúncios, mas o boletim de ocorrência que a atriz fez indicava que 600 mil pessoas clicaram nos links. Entre elas, estava seu pai, Fábio Júnior. Cleo Pires recuperou sua conta dias depois.