Inter de Limeira 1 x 0 Boavista-RJ – Com Roger de técnico, Leão vence a primeira em casa na Série D

Limeira, SP, 31 (AFI) – A Inter de Limeira venceu sua primeira partida no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, na Série D do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória em casa veio neste sábado, quando o time de Limeira venceu o Boavista por 1 a 0, partida válida pela nona rodada.

O gol da vitória foi marcado por Gui Mendes aos 21 minutos do segundo tempo. Antes da partida deste sábado, a Inter só tinha empatado (Portuguesa) e sofrido duas derrotas (Bangu e Santo André) em Limeira.

CONFIRA O GOL

Sem o técnico Dyego Coelho, demitido na semana passada, a Inter foi comandada pelo gerente de futebol, Roger, ex-atacante da própria equipe, Ponte Preta e Corinthians.

Com o resultado, a Inter pula para a quinta colocação do Grupo 7, com dez pontos somados. È a segunda vitória do Leão na Série D, a segunda sobre o Boavista.

O Boavista está em sétimo, com nove. O time carioca completa cinco jogos sem vitória na competição.

O JOGO

A Inter de Limeira começou bem na partida e antes dos 15 minutos já tinha chutado quatro bolas ao gol do Boavista. Logo aos dois minutos, Fernandes acertou a trave do time carioca. Aos 12, Daniel Vançan teve outra grande oportunidade.

A Inter de Limeira fez seu melhor primeiro tempo na Série D, sempre com Gui Mendes comandando as ações no setor de criação.

A equipe de Limeira, porém, não conseguiu na primeira etapa transformar volume de jogo em gols.

ETAPA FINAL

A Inter de Limeira iniciou o segundo tempo como no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, o Boavista saiu errado, mas Fernandes não aproveitou a falha adversária e mandou a bola para fora.

Com mais posse de bola e volume de jogo, a Inter de Limeira era melhor em campo, só faltava o gol. E ele veio aos 21 minutos. Melhor em campo, Gui Mendes aproveitou cruzamento de Elacio Córdoba, dominou na entrada da área e bateu cruzado, sem chance para Kléver.

No final, a Inter de Limeira segurou o resultado e garantiu sua segunda vitória na competição.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela décima rodada, a Inter de Limeira encara o Santo André no sábado (7), no Distrital do Inamar, em Diadema. O Boavista joga no domingo (8) contra o Cianorte, fora de casa.