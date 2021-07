Inter de Limeira 1 x 2 Santo André – De virada, Ramalhão assume a vice-liderança

Limeira, SP, 3 (AFI) – No final da tarde deste sábado, Inter de Limeira e Santo André fizeram duelo bastante movimentado na segunda etapa. A partida foi válida pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ramalhão saiu vitorioso por 2 a 1, de virada.

Com o triunfo, a equipe do ABC Paulista chegou a vice-liderança do Grupo A7, com sete pontos. São duas vitórias, um empate e duas derrotas.

O JOGO

A partida começou agitada, logo aos 5 minutos a Inter já criou uma chance. Gabriel cabeceou sozinho por cima do gol, mas foi só. O jogo ficou muito morno até os 35 minutos, quando Elácio bateu forte no meio do gol, exigindo boa defesa do arqueiro da Inter.

ETAPA FINAL

Se o primeiro tempo não foi grande coisa, os times reservaram tudo para a etapa final. Com apenas cinco minutos, Guilherme Mendes abriu o placar para a Inter. Em cobrança de pênalti, o goleiro defendeu, mas o o atacante aproveitou seu próprio rebote e empurrou para o gol.

O Santo André até tentava ir para o ataque, mas nada efetivo. Até que em levantamento após cobrança de falta, PV desviou de cabeça e empatou o jogo aos 25 minutos. Jogando em casa, a Inter foi para cima e cedeu espaço para os contra-ataques. Em uma destas chances, Will fez bela jogada na ponta-esquerda e cruzou na medida para David Ribeiro bater forte para o gol e virar o jogo.

Os últimos 10 minutos de jogo após o gol foram de muita marcação, i,possibilitando qualquer ação.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, a Inter visita o Boavista, no domingo, às 16h. Enquanto o Santo André encara o Cianorte, no sábado, às 16h.