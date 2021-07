Inter de Limeira-SP 0 x 1 Bangu-RJ – Mulatinhos Rosados conquistam a segunda vitória consecutiva

Limeira, SP, 17 (AFI) – Pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira recebeu o Bangu no Estádio Major Levi Sobrinho e foi derrotado por 1 a 0. O time Carioca conquistou a segunda vitória na competição.

O único gol da partida foi marcado por Rafael Carioca. Com o resultado, o Bangu chega a oito pontos somados na quinta colocação, já o Leão, permanece com seis pontos na parte de baixo da tabela.

O GOL

A vida da Inter de Limeira não está boa. Dentro de casa, o Leão não conseguiu propor o jogo e viu os cariocas dominarem grande parte do jogo. Aos 18 minutos, Rafael Carioca marcou o único gol do jogo o que garantiu a vitória dos cariocas em solo paulista. Esta foi a segunda vitória consecutiva do Bangu.

NA CORDA BAMBA

Após a partida, a entrevista coletiva pós jogo do técnico Dyego Coelho chegou a ser marcada, mas minutos depois do apito final, a assessoria de imprensa da Inter cancelou. Sob o comando do treinador, a Inter tem apenas uma vitória e acumula três empates e três derrotas.