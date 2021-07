Inter de Limeira-SP x Bangu-RJ – Leão da Paulista quer embalar na Série D!

Limeira, SP, 16 (AFI) – Animada com a vitória sobre o Boavista-RJ, a Inter de Limeira-SP quer embalar no Campeonato Brasileiro da Série D para seguir com chances de classificação. Para isso, o time limeirense enfrentará o Bangu-RJ neste sábado, às 17 horas, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, em Limeira, pela sétima rodada da competição. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

Pressionada, a Inter de Limeira foi guerreira na última rodada e surpreendeu ao vencer o Boavista, por 1 a 0, em Saquarema (RJ). A partida foi extremamente tensa, com o goleiro Rafael Pin precisando defender pênalti para garantir os três pontos ao Leão da Paulista. O resultado deixou a Inter na quinta posição do Grupo A7 com seis pontos conquistados.

Assim como o time paulista, o Bangu também entrará em campo animado. Isso porque na última rodada venceu a Portuguesa-SP, de virada, por 2 a 1, no Rio de Janeiro. O resultado colocou o time de Moça Bonita na sexta posição com cinco pontos.

INTER VEM PARA EMBALAR

O time vem sem desfalques para a próxima partida e o treinador tem apenas “problemas bons” para resolver. Coelho tem dúvida de quem coloca no ataque para esta partida. Já que o recém contratado Matheus Porto vem se destacando nos treinos e vem pedindo passagem para o time titular. Outra dúvida é na defesa, o treinador tem dúvida entre o Danilo e Eduardo Melo.

BANGU DEFINIDO

Após a primeira vitória na competição o treinador Felipe comentou sobre o alivio após conseguir, ainda mais depois de superar uma equipe que era líder do grupo.

“A vitória não vindo, incomodava muito a gente. Na maioria dos jogos, a gente estava jogando bem e melhor até do que o adversário. Tivemos mais posse de bola, criamos mais oportunidades, mas infelizmente, a bola não estava entrando. Graças a Deus a equipe se superou no segundo tempo, se impôs e foi qualificada nos momentos certos e a vitória veio. ”

Para este jogo a equipe vem para o interior de São Paulo sem desfalques e o time deve ser o mesmo do último confronto