Inter de Limeira-SP x Boavista-RJ – Depois de tropeços, times buscam reabilitação

Limeira, SP, 30 (AFI) – Neste sábado(31) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série D, a Inter de Limeira recebe a forte equipe do Boavista-RJ em duelo que é marcado por duas equipes com brigas distintas.

O time vem fazendo uma campanha abaixo das expectativas, já que no Campeonato Paulista o time se classificou para a segunda fase, sendo eliminado pelo Corinthians. Na série D, atualmente o time ocupa a sétima posição com sete pontos conquistados e apenas uma vitória no campeonato.

O time do Boavista vem fazendo uma campanha parecida com o time paulista. Atualmente ocupa a oitava posição com 9 pontos e caso vença pode entrar no G4 dependendo de uma combinação de resultados.

As duas equipes já se enfrentaram na competição e terminou em 1 a 0 para a Inter de Limeira, sendo justamente essa a única vitória na competição.

INTER DE LIMEIRA

A principal mudança no time é no banco de reservas e ainda é uma incógnita quem será o novo comandante. A equipe paulista após a saída de Coelho, ainda não anunciou novo treinador e será comandado por um interino. Além disso o zagueiro Danilo pediu a rescisão contratual e não faz mais parte do elenco.

Agora o time pode contar com todos os disponíveis e ainda chegaram dois reforços vindos do Palmeiras e podem fazer sua estreia nesta rodada.

O capitão do time comentou sobre preparação do time para o jogo.

“Treinamos muito nessa semana e temos que entender e colocar muito espírito nesse jogo, muita comunicação porque estamos num momento divisor de águas. Com uma vitória a gente volta para a competição e com a derrota as coisas ficam mais difíceis.” Disse o zagueiro.

BOAVISTA

O clube carioca quer voltar ao G4 e ainda continuar sonhando com o acesso. O time vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para a Portuguesa e se afastou do G4.