Antes da pandemia, Vera Fischer teve a oportunidade de viajar para Brighton, na Inglaterra, acompanhada de uma amiga. A atriz de 69 anos compartilhou a lembrança com os seguidores do instagram nesta quinta-feira (8) e recebeu vários elogios. “2019. Viagem maravilhosa com minha amiga Noris Barth”, escreveu ela na legenda.