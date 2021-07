Internacional-RS 1 x 1 Cuiabá-MT – Em Porto Alegre, Inter aumenta a crise e fica no zero com o Cuiabá

Porto Alegre, RS, 31 (AFI) – A crise e o clima tenso estão permanecem no estádio Beira Rio. Neste sábado à noite, o Internacional não fez uma boa apresentação em casa, foi dominado pelo Cuiabá e apenas empatou sem gols, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo contando com o retorno de Pàolo Guerrero – o centroavante não jogava desde o dia 26 de maio -, recuperado de uma artroscopia no joelho direito, o Internacional criou poucas chances de gol e fez uma partida com pouca inspiração em casa.

O empate deixa o Internacional na 14ª colocação, com 15 pontos e confirma o péssimo desempenho do time gaúcho no Beira Rio neste Brasileiro. Dos 21 pontos que disputou em casa, ganhou apenas seis. Em Porto Alegre, de sete jogos disputados, venceu apenas um (Juventude), empatou três (Sport e Ceará, além do Cuiabá) e perdeu três (Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo).

O Cuiabá tem 13 pontos, na 15ª posição.

O JOGO

O Cuiabá começou mais forte a partida do Beira-Rio, com duas finalizações. Após isso, o Internacional passou a controlar o jogo.

O time gaúcho, porém, era demonstrava nervosismo nervoso em campo, com isso a bola pouco chegou aos atacantes do Internacional no primeiro tempo

Mesmo assim, criou duas chances. Aos 25, a defesa do Cuiabá afastou mal o cruzamento de Moisés e Caio Vidal finalizou cara a cara, mas Uillian Correia desviou para escanteio em cima da hora. Aos 34, o Internacional teve a chance de abrir o placar com Palacios, após passe de Edenílson, mas Walter fez boa defesa.

No final do primeiro tempo, o Cuiabá quase abriu o marcador, com Clayson.

ETAPA FINAL

O Cuiabá iniciou o segundo tempo agredindo o Internacional. Antes dos sete minutos chegou duas vezes com perigo, com Jenilson e Clayson.

Assim como no primeiro tempo, o Internacional voltou muito morno para campo e pouco chegava ao ataque.

Mais objetivo e usando a velocidade, o Cuiabá foi melhor na etapa final e criou as melhores chances. Aos 25, Osman pegou de sem-pulo e exigiu grande defesa de Daniel. Aos 38, Marllon completou de cabeça escanteio cobrado por Clayson e quase marcou. NO final, para confirmar a partida nervosa, o Internacional ainda viu o lateral-esquerdo Moisés ser expulso.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 15ª rodada, no sábado (7), o Cuiabá receberá o Bahia, na Arena Pantanal. O Internacional jogará no domingo (8) diante do Flamengo, no Maracanã.