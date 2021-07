Internacional x Cuiabá – Inter encara o Cuiabá para se distanciar da zona da degola

Porto Alegre, RS, 29 (AFI) – No estádio Beira-Rio, o Internacional tenta se distanciar da zona de rebaixamento diante do Cuiabá, neste sábado, 20h. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambos vêm derrota. Com 14 pontos, o Colorado perdeu para o Athletico, por 2 a 1. Já o Dourado teve um revés pelo mesmo placar frente ao Corinthians. Na tabela, tem 12 pontos.

Para buscar a reação, Internacional terá que melhorar seu desempenho em casa. Dos 18 pontos que disputou no Beira-rio, ganhou apenas cinco. Em casa, de seis jogos disputados, venceu apenas um (Juventude), empatou dois (Sport e Ceará) e perdeu três (Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo).

CLIMA TENSO

Nesta sexta-feira, a arquibancada do Beira-Rio amanheceu repleta de protestos da organizada Guarda Popular pela campanha do time.

Para acalmar os ânimos, o time deve ter novidades para o duelo deste sábado. Diego Aguirre deve promover os retornos do lateral-direito Renzo Saravia e do atacante Taison, recuperados de lesão.

Em contrapartida, o uruguaio não poderá contar com Yuri Alberto e Thiago Galhardo, suspenso, e deve optar por Vinicius Mello no ataque.

O treinador espera uma vitória contra o Cuaibá para se distanciar da zona da degola. “O que penso do Inter no campeonato? Temos que começar a ganhar. Isso é a primeira coisa que posso falar. Gostaria de responder daqui a cinco ou seis jogos. Terei mais certeza do que brigaremos. Temos que aceitar que é um momento difícil e trabalhar para corrigir. Passo a passo, jogo a jogo’, afirmou.

NOVIDADES NA DEFESA

O retorno do goleiro Walter será a novidade do Cuiabá Recuperado de um estiramento muscular na coxa, experiente goleiro desfalcou o Cuiabá em quatro rodadas do Brasileirão, dando lugar a João Carlos

Esta não será a única mudança no sistema defensivo para a partida. O zagueiro Paulão, que cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians, retorna ao time. Ele entra no lugar de Anderson Conceição, que suspenso por ter sido expulso diante do Corinthians, fica de fora.

Para esta partida, o técnico Jorginho Campos acredita que o Internacional, até por conta do momento que o time gaúcho enfrenta, pressionará o Cuiabá desde o começo do jogo.

“É um jogo difícil. Eles vão nos atacar desde os primeiros momentos de jogo e temos que estar atentos e sermos inteligentes. O Inter tem um elenco qualificado e sabemos que a qualquer momento eles podem reagir no campeonato. Eu espero que não contra a gente. Sei também que podemos fazer um grande jogo e pontuarmos fora de casa. Temos que pontuarmos”, explicou.