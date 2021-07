Internacional x Juventude – Tá na hora do Colorado acordar

Porto Alegre, RS, 16 (AFI) – Em crise e com Diego Aguirre sendo cobrado por melhores resultados, o Internacional recebe o Juventude neste domingo, às 20h30, na Arena Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado não vence há seis partidas na temporada e está perto da zona de rebaixamento, com 11 pontos. Também amargando um jejum, mas de três jogos, o Juventude somou dois pontos a mais que o rival.

A partida deste domingo vai marcar o reencontro dos dois times depois da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Internacional levou a melhor sobre o Juventude com goleada por 4 a 1, no Beira-Rio, depois de ter perdido a ida por 1 a 0.

VAI POUPAR?

Em meio a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, o Internacional deve entrar em campo com um time misto. Isso porque o jogo de volta, contra o Olimpia-PAR, está marcado para a próxima quinta-feira, no Beira-Rio. No Paraguaio, os times empataram sem gols.

O técnico Diego Aguirre ainda aguarda um posicionamento do departamento médico para saber com quem pode contar. Além disso, existe a possibilidade do atacante Taison, recuperado de uma entorse no tornozelo, fique à disposição para o jogo.

JU VAI MEXER

Sem jogar desde o último sábado, quando empatou com o Atlético-GO, por 1 a 1, em Caxias do Sul, o Juventude pode ter mudanças. O técnico Marquinhos Santos aproveitou a semana livre, inclusive, para testar uma alteração no esquema tático, trocando o 4-3-3 pelo 4-4-2.

Uma mudança certa é justamente no ataque. Recuperado de uma lesão no joelho, Paulinho Boia assume o lugar de Marcos Vinicios. Marquinhos Santos ainda deve ganhar duas opções para o banco de reservas: o volante Matheus Jesus e o atacante Roberson.