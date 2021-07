Internado há uma semana, Luciano Szafir faz desabafo sobre luta contra a Covid-19

Aos 52 anos, Luciano Szafir está internado há duas semanas em razão de complicações causadas pela Covid-19. Nesta quinta-feira (1), o ator surgiu nas redes sociais para desabafar sobre o momento que está vivendo e fez uma reflexão sobre sua batalha contra o vírus.

“Seja sempre o mestre da sua mente. Quando você está mal, pode dizer a sua mente para focar em outra coisa. Você pode e deve ter controle de como pensa e exatamente no que pensa. É possível com a prática e o hábito. Sua vida se tornará mais fácil, mas requer o seu esforço inicial”, escreveu nos Stories do Instagram.

Cabe lembrar que essa é a segunda vez que o apresentador contrai a doença. Na primeira vez, ele apresentou apenas sintomas leves. Na semana passada, a esposa de Szafir, Luhanna Szafir, revelou que o quadro dele está em evolução.