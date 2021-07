Internado no CTI, Luciano Szafir apresenta melhora clínica progressiva

Conforme o boletim divulgado nesta segunda-feira (12), o seu estado de saúde ainda demanda cuidados de terapia intensiva (UTI) no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Luciano está internado nesta unidade desde a última quinta-feira (8).

O apresentador agradeceu as mensagens de carinho e as vibrações positivas que recebeu neste domingo (11), em rede social.

Szafir estava hospitalizado, inicialmente, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele foi transferido na semana passada para o Copa Star e está sendo acompanhado pelo diretor-geral da unidade, Dr. João Pantoja.

Em decorrência do coronavírus, o artista teve uma trombose no pulmão. Posteriormente, desenvolveu um sangramento no abdômen, que ocorreu por complicações da terapia anticoagulante e fez com que a alça intestinal fosse perfurada. A cirurgia serviu para remover essa alça e limpar toda a cavidade abdominal.