Inverno X pandemia: confira 8 dicas de como preservar suas roupas

Cuidar das roupas tem sido um desafio durante pandemia. Por um lado, precisamos desinfectar e evitar a circulação do vírus colocando as roupas para lavar com mais frequência. E por outro, estamos na estação mais fria do ano e o uso de roupas mais grossas, como casacos e calças, se tornam mais comuns.

Para simplificar o cuidado com as peças, as especialistas Camila Teixeira, personal organizer da Brilux; e Christina Campos, coordenadora química do amaciante sonho, prepararam dicas especiais. Confira como lavar, secar e armazenar as peças, desde as mais pesadas até os tecidos delicados.

1 – Confira a etiqueta da peça

Toda peça de roupas possui uma etiqueta com instruções detalhadas do tratamento correto que deve ser dado ao tecido. É nela que contém observações do tipo de lavagem adequada (se deve ser à mão, à máquina, a seco, qual a temperatura máxima e se a peça pode ser centrifugada); qual o tipo de alvejante que pode ser aplicado, além da secagem e passadoria indicada. Seguir essas recomendações é fundamental para a preservação dos tecidos.

2 – Lave peças delicadas à mão

A personal organizer da Brilux, Camila Teixeira, explica que peças como lã e tricot não devem ser colocadas na máquina. “A melhor forma é lavar à mão de forma bem delicada com sabão neutro em temperatura ambiente. Não é recomendado utilizar água quente ou secadora com ar quente, porque a peça pode encolher”, explica ela.

3 – Como driblar a chuva para secar as roupas

Em dias de muita chuva, Camila recomenda utilizar outros espaços da casa para pendurar as roupas, quando o varal não fica em ambiente coberto. “Minha dica é pendurar as roupas em cabides e espalhar pela casa, aproveitando as correntes de vento que passam nos ambientes. Assim, as roupas secam bem e a gente vai criando alternativas”, complementa.

4 – Evite mofo em roupas de couro, camurça e outros materiais

Para manter o mofo longe dos tecidos, o ideal é fazer a ventilação dos armários em dias mais quentes. “Sempre que fizer um dia bonito de sol, minha dica é deixar os armários e guarda-roupas abertos, principalmente durante o inverno. Isso também ajuda a evitar traças, que são atraídas por locais úmidos e escuros”, complementa Camila.

5 – Evite secar roupas no sol

O sol é o pior inimigo dos tecidos. A luz solar direta estraga tanto a cor quanto a fibra. “O ideal é sempre secar a roupa na sombra”, orienta a profissional do time simplifica, da Brilux.

6 – Utilize o amaciante corretamente para proteção prolongada dos fios

A função do amaciante é conservar a qualidade dos fios por mais tempo, além de promover maciez e perfumação aos tecidos. O produto age como um auxiliar no cuidado com as roupas. “Ao amaciar as roupas, o produto imprime proteção à fibra. O ideal é utilizar um amaciante que possua um agente específico para isso na composição. No caso do Amaciante Sonho 5 em 1, existe um aditivo na sua composição com ação anti-redepositante, que cria uma barreira de proteção nos tecidos. Isso impede que a sujeira se deposite novamente nos tecidos e evita o efeito encardido, mantendo as cores vivas por mais tempo”, recomenda Christina Campos, coordenadora química dos amaciantes Sonho.

7 – Tenha cuidado na hora de pendurar roupas pesadas para secar

Peças mais leves como camisetas, vestidos de tecidos finos, blusas e camisas de botões podem ser penduradas em cabides para secar, mas evite pendurar tecidos de malha, tricô e lã. “Esse tipo de roupa temos que tentar tirar o excesso de água apertando sem torcer. Depois disso, deve ser colocada deitada no varal”, explica Camila.

8 – Remova manchas antes da lavagem