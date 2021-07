Investimentos em segurança pública reduzem violência em Penedo

Trabalho do governador Renan Filho gera tranquilidade para população e melhores condições de trabalho para forças de segurança

Decom PMP

Alagoas é o estado do Brasil com maior redução dos índices de violência no Brasil. Ao longo de quase uma década, os investimentos na área de segurança pública promoveram a mudança para melhor, tanto para a população, quanto para os trabalhadores do setor.

Os avanços promovidos pelo Governador Renan Filho atenderam Penedo de forma integral. O 6º Grupamento de Bombeiro Militar ganhou sede própria, situada na área de abrangência do Centro Histórico de Penedo, município com o melhor e mais moderno quartel da Polícia Militar de Alagoas, obra do gestor estadual.

Além desses dois benefícios, Penedo tem uma Casa de Custódia pronta para funcionar e ganhou nesta quarta-feira, 28, mais um investimento em segurança pública.

Orçada em dez milhões de reais, a construção da nova delegacia regional de Polícia Civil teve sua ordem de serviço assinada nesta quarta-feira, 28, durante solenidade realizada na Casa de Aposentadoria.

O novo local do distrito policial responsável por sete municípios é o bairro Raimundo Marinho, ao lado do quartel do 11 º BPM, com estrutura do mesmo modelo de um Centro Integrado de Segurança Pública(CISP) tipo 2.

O imóvel atende as necessidades de uma delegacia regional, com espaços adequados para o público e também celas para presos, deverá ficar pronto em até 5 meses, estimativa anunciada pelo govermador.

Com isso, a população de Penedo e região voltará a dispor dos serviços cartoriais da Polícia Civil todos os dias, inclusive nos finais de semana.

A retomada da assistência depende ainda da realização de mais um concurso público para a área de segurança pública, agora para delegados de Polícia Civil, o último a ser lançado do atual ciclo de concursos promovidos em sua gestão, segundo informou Renan Filho.

O governador que aumentou o efetivo policial por meio de concursos públicos e melhorou as condições de trabalho das forças de segurança, com equipamentos modernos, armamento e novas viaturas, também entregou ônibus para o transporte escolar e atendeu diretores das escolas da rede pública estadual com recursos para as unidades de ensino.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Fotos Deywesson Duarte – fótografo Decom PMP