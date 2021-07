Ipatinga anuncia treinador com passagem pela base do Cruzeiro

Ipatinga, MG, 13 (AFI) – Nesta terça-feira, o Ipatinga oficializou a chegada do novo treinador. Trata-se de Eugênio Souza, que irá comandar o time na Série D do Campeonato Brasileiro.

O técnico irá se apresentar até o final desta terça-feira. É a terceira passagem dele pelo clube, a primeiras foram em 2012 e 2017.

TRAJETÓRIA

Eugênio foi campeão mineiro da Segunda Divisão com o Ipatinga e vice-campeão Mineiro do Módulo I com o Tombense. Ele já atuou na base do Cruzeiro e tem passagens por outros times de MG.

O comandante chega no lugar de Alessandro Nunes, que oediu desligamento após derrota por 1 a0 diante do Tupynambás, no último sábado.

JÁ TEM DATA PARA ESTREAR

O novo comandante terá seu primeiro desafio no próximo próximo sábado, contra o Aymores, no Estádio Afonso de Carvalho, em Ubá, às 15h.

