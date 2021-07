Iran Ângelo, ex de Hulk, vive romance com cantor de 19 anos, diz jornal

Parece que Iran Ângelo, ex-esposa do jogador Hulk que assumiu um namoro com a sobrinha, está tendo um romance secreto com o cantor Marcos Navais, de 19 anos. No último fim de semana, eles publicaram uma foto juntos em João Pessoa. As informações são do jornal Extra.

“Ela se encantou com a simplicidade e a história de vida dele, mas quer se manter discreta sobre o novo relacionamento. O que importa é que ela está feliz”, revelou uma fonte ao Extra.

Ainda de acordo com a apuração do jornal, Iran será musa do clipe que o cantor irá gravar agora em julho e a canção foi do vídeo foi feita em homenagem a ela. O romance teria começado em março, quando Iran postou um vídeo com ele cantando a música durante um jantar.