Irmã de Gil do Vigor, Janielly relata relacionamento abusivo: ‘Eu apanhava’

Irmã de Gil do Vigor, Janielly Nogueira abriu o coração para seus seguidores ao responder uma série de perguntas sobre sua vida atualmente, já que está em São Paulo trabalhando com o irmão famoso. Muitos quiseram saber com quem está o filho, se passava uma temporada com o pai.

Prontamente, a estudante de Direito disse que nunca pôde contar com o ex. “Em oito anos ele nunca pegou o filho. Mal procura saber, quer dizer, nem procura saber. E graças a Deus tenho minha mãe e minha irmã para me ajudarem, e meu irmão que supre esse papel de pai. Porque o pai de Davi e nada é a mesma coisa”, disparou.

Jany também fez um alerta para as seguidoras que possam estar passando por violência doméstica e revelou que ela própria teve um relacionamento tóxico no passado, sem citar nomes: “É muito difícil denunciar. Então, não julgue uma mulher que está passando por isso. Só quem viveu e quem vive um relacionamento desses, completamente abusivo, é quem passa. Eles fazem a gente acreditar que é doida e errada, mas não. A gente não merece ser agredida. Toda mulher merece respeito. Eu vivi um relacionamento abusivo. no qual eu fui agredida também. E pra gente ter coragem de falar para uma família que a gente está sendo agredida dentro de casa, é muito difícil”, relatou, dizendo que muitas vezes mentiu para a própria mãe: “Ela olhava pra mim e dizia ‘você está sofrendo’. E eu dizia, não, eu tô feliz. Mas eu sabia o que eu passava. Os vizinhos sabiam o que eu passava. Eu apanhava”.