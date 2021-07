Irmãos, João Guilherme abre o jogo por que não faz trabalhos com Zé Felipe

João Guilherme falou pela primeira o motivo de não realizar uma parceria musical com o irmão, Zé Felipe. Em entrevista ao podcast de MC Jottapê e MC M10, o cantor explicou que é muito difícil encontrar um meio termo entre os gostos de cada um.

“A gente tem muita dificuldade em encontrar um meio termo entre o que ele faz que é sertanejo e o que eu faço que é mais urbano. É difícil! É muito difícil um não ir para o lado do outro”, começou.

Além disso, o namorado de Jade Picon ressaltou que seria um prazer realizar um projeto com a família. “Eu, pessoalmente, não gosto de misturar funk com sertanejo, rap com alguma coisa. O Zé Felipe gosta muito de reggaeton, por exemplo… A gente tem dificuldade em fazer isso. Maior prazer trabalhar com família, sabe?”, disse.

“A minha vó, por exemplo, tá sempre me acompanhando. É muito bom ter a vó por perto. Ficar lado a lado em um palco com um irmão é muito incrível. Nossa vida é muito exaustiva, mas você olha para o lado e tem seu irmão… Deve dar uma aliviada”, complementou.