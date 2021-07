Israel revela ter ficado bravo com ida de Rodolffo ao BBB 21

De primeira, Israel não gostou muito da decisão de Rodolffo de participar do BBB 21. Em entrevista ao ‘The Noite’, ele relatou que os dois já haviam programado uma agenda inteira de apresentações quando veio o convite, e que ficou tão nervoso ao ponto de ficar o tempo inteiro acompanhando sites de fofoca.

“Quando ele entrou foi um sofrimento. A gente já tinha armado todas as estratégias, gravou o DVD em novembro, então em dezembro a gente já estava com as datas de lançamentos e veio o convite. Aí eu fiquei bravo com ele.Fiquei sem dormir. Ficava com o celular na mão nos sites de fofoca, olhando o que falavam dele”, afirmou Israel.

Rodolffo, por sua vez, declarou que não acreditava no favoritismo de Juliette. “A visão lá de dentro é muito diferente. Os acontecimentos, as coisas do meio do caminho, eu achava que tinha mais possibilidade a Viih Tube, porque permeava todos os grupos, ou o João”, analisou.