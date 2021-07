Ítalo Ferreira flerta nas redes sociais com Juliette e internet torce por casal ‘Italette’

Ítalo Ferreira já está de olho na próxima onda para surfar depois da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O brasileiro interagiu com a campeã do BBB Juliette, depois que a advogada usou o Twitter para elogiar a beleza dos atletas na competição.

Tudo começou depois que ela usou as redes sociais para fazer o comentário:

O campeão do surfe respondeu com dois emojis:

Em seguida, internautas trataram de colocar água no chope do flerte virtual, afirmando que Ítalo Ferreira estaria namorando. O surfista respondeu com um aéreo: “Não namoro não…”