Itaú abre 80 vagas para consultor de seguros

O Itaú Unibanco abriu 80 novas vagas em todas as regiões do Brasil para a posição de Consultor de Seguros. Para concorrer, é necessário ter graduação completa ou cursando o último ano de faculdade. Além disso, é imprescindível ter experiência comercial, seja em venda consultiva por telefone ou presencial. Conhecimento em seguros pode ser um diferencial, mas não é obrigatório: o banco oferece treinamento exclusivo para formação de especialistas em seguros. As informações são da JC Concursos.

Os interessados em participar do processo seletivo do Itaú Unibanco devem acessar o perfil do Itaú na plataforma 99 Jobs e cadastrar o currículo. Profissionais com deficiência podem se candidatar por esse link.

De acordo com o banco, os candidatos contratos atuarão na rede de agências do Itaú Unibanco, oferecendo assessoria personalizada para os cliente.

Confira as atribuições: