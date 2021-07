Itaú Unibanco busca talentos em todo o Brasil

O Itaú Unibanco está em busca de novos talentos em todo o Brasil. O banco, considerado o maior do país, abriu 80 vagas para profissionais interessados na carreira de Consultor de Seguros.

Os contratados serão responsáveis por oferecer assessoria personalizada para clientes dos mais diversos perfis, apresentando a solução ideal em seguros, de acordo com o perfil e necessidade. Assim, é fundamental que os interessados gostem e tenham a habilidade e competência necessárias para trabalhar diariamente com pessoas.

Além disso, é necessário ter graduação completa ou, minimamente, estar cursando o último ano de qualquer curso do ensino superior. Experiência comercial, seja em venda por telefone ou presencial, também é bem-vinda, assim como conhecimento em seguros, que pode ser um diferencial. Aliás, os profissionais contratados poderão participar de um treinamento exclusivo para formação de especialistas em seguros.

Os contratados pelo Itaú receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um amplo pacote de benefícios, com que contempla vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, previdência privada, desconto em produtos, assistência odontológica, assistência médica, incentivo a práticas esportivas e 13º salário.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis deverão acessar a página de carreiras da empresa no 99 Jobs, responsável pelo recrutamento e seleção, e cadastrar o currículo.

É importante notar que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de sexo, religião, gênero, raça, cor, etnia e qualquer outra característica.

Que tal compartilhar esse conteúdo com sua rede e aproveitar para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos? Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além dos principais certames e concursos do Brasil.