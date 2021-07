Ituano 2 x 1 Ypiranga-RS – Galo engata quinta vitória seguida e empata com o líder

Itu, SP, 18 (AFI) – Neste domingo, Ituano e Ypiranga se enfrentaram às 16h, em partida válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe de Itu venceu a partida por 2 a 1, de virada.

Com o resultado, o Ituano assumiu provisoriamente a vice-liderança do Grupo B, com 16 pontos. Já o Ypiranga, segue em primeiro, mas viu o concorrente direto encostar e empatar em número de pontos. A vantagem fica apenas no saldo de gols, seis a mais para os gaúchos.

O JOGO

O primeiro tempo começou muito movimentado, logo aos quatro minutos, após confusão na área, Quirino apareceu para abrir o placar para os visitantes, em lance que gerou muita reclamação dos jogadores do time do interior paulista sobre um suposto toque de mão. Três minutos mais tarde, Rhuan fez um belo cruzamento e Igor Henrique apareceu no meio da área para bater de primeira e deixar tudo igual.

O Ypiranga seguiu atacando e quase voltou a ficar em vantagem, mas Quirino não alcançou cruzamento da direita. A partir daí, as melhores chances foram do Ituano. Na primeira, Deivity segurou bom chute de Lucas Nathan e na segunda, Tiago Marques não conseguiu aproveitar bola desviada na pequena área e perdeu uma grande chance de virar o placar antes do intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Ituano começou indo para cima e logo aos quatro minutos virou a partida. Após passe em profundidade, Eduardo Ramos deixou passar e João Victor saiu na cara do gol. O atacante dominou e bateu de esquerda, na saída do goleiro Deivity.

Aproveitando o adversário “baleado” com o gol, os donos casa continuaram pressionando e quase ampliaram com Mateus Silva, aos 19 minutos. O jogador cabeceou firme após cobrança de escanteio, mas o goleiro salvou. Precisando do resultado, o Ypiranga deu o troco aos 26 minutos, com Luiz Felipe. Muriel rolou para o jogador que bateu forte, no contrapé do goleiro, que apenas deu um golpe de vista e observou a bola passar muito próxima do pé da trave.

Esta foi a última grande chance da partida, depois o Ituano apenas se defendeu e o Ypiranga não conseguiu criar mais nenhuma ação ofensiva.

O árbitro Osimar Moreira da Silva Junior encerrou a partida aos 51 minutos.

PRÓXIMA PARTIDA

Na próxima rodada, o Ituano entra em campo no domingo, às 11h, contra o Botafogo-SP. Enquanto que o Ypiranga, encara o São José, às 15h, também no sábado.