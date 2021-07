Ituano-SP 1 x 0 Figueirense-SC – Galo de Itu engata terceira vitória seguida e entra no G4 da Série C

Itu, SP, 05 (AFI) – Apenas uma partida encerrou as disputas da sexta rodada da primeira fase do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira (05). Jogando no Estádio Novelli Júnior, o Ituano-SP fez jus ao fator casa para vencer o Figueirense-SC, pelo placar de 1 a 0 no primeiro duelo da história entre as duas equipes e engatou o terceiro resultado positivo para enfim entrar no G4.

Depois de amargar três jogos sem vencer no começo da Série C, o Ituano deslanchou a partir da quarta rodada e desde lá só venceu e agora é quarto colocado com dez pontos. Já o Figueirense vinha de três empates seguidos e agora chegou aos quatro jogos sem vencer, ficando na sétima colocação com seis pontos.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

DETALHES DO DUELO

Apesar de um primeiro tempo animado, Ituano e Figueirense foram para o intervalo com o zero no placar. Quem assustou primeiro foi a equipe mandante, em chute cruzado de Tiago Marques. Mais tarde, aos 20, o Figueira chegou perto nas jogadas em velocidade de Diego Tavares.

A equipe visitante voltou do intervalo buscando mais ofensividade e até conseguiu balançar as redes aos sete minutos, em cabeceio de Bruno Paraíba, mas a arbitragem viu a saída da bola no cruzamento de Diego Tavares. A resposta do Ituano aconteceu aos 17: Eduardo Ramos cruzou e Kadu Barone cabeceou tirando tinta da trave do Figueirense.

Até que, aos 38 minutos da etapa final, o Galo de Itu conseguiu o gol. Eduardo Ramos cobrou falta na segunda trave e, após bate-rebate na área, a bola sobrou limpa para Mateus Silva completar para o fundo das redes e dar a terceira vitória seguida para o Galo de Itu (SP).

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (10), o Ituano faz um duelo paulista contra o Oeste, na Arena Barueri, às 17h. Já no domingo (11), o Figueirense recebe o São José-RS, no Estádio Orlando Scarpelli, às 11h da manhã.