Ituano-SP x Figueirense-SC – Vão brigar por G-4 na Série C?

Itu, SP, 04 (AFI) – Buscando dias melhores na Série C do Campeonato Brasileiro, Ituano e Figueirense se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Novelli Junior, pela sexta rodada. Ambos estão, atualmente, fora da zona de classificação.

O Ituano vive uma boa fase. O clube paulista vem de duas vitórias consecutivas, sendo a última diante do Mirassol, por 2 a 1. Com isso, deixou a zona de rebaixamento e se aproximou do G-4. O Galo quer seguir engrenando para brigar pelo acesso.

O Figueirense, por sua vez, já não perde há quatro jogos, mas aparece apenas na sétima posição, com seis pontos. Na última rodada, ficou no empate sem gols frente ao Ypiranga, em Erechim.

COMO VEM O GALO?

O Ituano terá novidades no banco de reservas. Liberado após ter contraído a Covid-19, o técnico Mazola Júnior estará novamente comandando a equipe. O treinador, no entanto, ainda não poderá contar com os goleiros Pegorari e Edson, isolados por causa da doença.

“O Figueirense é uma grande equipe. Todos conhecem. Estamos bem preparados e tivemos uma boa semana de trabalho para que a gente possa fazer um grande confronto na segunda e sair vitorioso”, falou Kaio.

E O FIGUEIRA?

O técnico Jorginho ganhou reforços importantes para a sequência da Série C. Vinícius Kiss, Marlyson e Rodrigo Bassani foram contratados e poderão aparecer na relação para o jogo de segunda-feira. Por outro lado, Everton Sena e Garré seguem vetados pelo Departamento Médico.

A dúvida é a utilização ou não do zagueiro Guilherme Teixeira, contratado na semana retrasada, junto ao Noroeste. Ele, ao menos, deverá ficar como opção no banco de reservas.