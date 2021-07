Ituano-SP x Ypiranga-RS – O duelo pode valer a liderança do Grupo B da Série C

Itu, SP, 16 (AFI) – No estádio Novelli Júnior, Ituano e Ypiranga entram em campo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O clube paulista irá em busca da quinta vitória consecutiva diante do líder do Grupo B.

No entanto, o Ituano está tendo uma campanha irregular em casa. Sendo assim, muito diferente do que acontece distante dos seus domínios. O Ypiranga, também vem de uma boa sequência com quatro jogos de invencibilidade e se tornou a equipe com a melhor campanha.

ITUANO

O Ituano confirmou a venda do seu goleiro titular, João Victor, de 20 anos, ao Portimonense. Dessa forma, o experiente goleiro Pegorari assume o arco do Galo, de novo, contra o Ypiranga. Além disso, o técnico Mazola Júnior não terá muitos problemas para escalar a equipe. Já que não tem desfalques, o plantel que bateu o Oeste deverá ser repetido.

O volante Kaio associou a boa fase ao trabalho que vem sendo desempenhado pela comissão técnica.

“Atribuo esses resultados positivos nos últimos jogos a força do nosso grupo, juntamente com a ideia de trabalho da nossa comissão técnica. Estamos tendo uma evolução muito boa na competição, sabemos que o caminho é longo e vamos seguindo dando um passo de cada vez”, disse o volante.

O LÍDER YPIRANGA

Na última rodada, o Canarinho venceu o Grêmio Novorizontino, em Erechim, por 3 a 2 e assumiu a liderança do Grupo B com 16 pontos, deixando o Criciúma-SC, que era líder, na segunda posição. Além da melhor campanha, o Ypiranga tem o melhor ataque com 15 gols, sete nas últimas duas partidas, e o artilheiro da competição, o atacante Quirino com cinco tentos.

Não diferente do adversário, o técnico Júnior Rocha não tem problemas para escalar seu time. Assim, a mesma escalação que ganhou do Novorizontino deve ser repetida pelo treinador do Ypiranga.