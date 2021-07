Ivete grava vídeo para campanha de vacinação: ‘vacina eficaz é aquela que está no braço’

A cantora Ivete Sangalo publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (8) em prol do movimento ‘Unidos Pela Vacina’. A artista se vacinou contra a covid-19 na última semana.

Na gravação, a artista ressaltou o quão necessária é a união do povo brasileiro para que a pandemia do novo coronavírus acabe e reforçou a importância da vacinação.

“Vacina eficaz é aquela que está no braço, isso já está provado. Unidos vamos vencer o vírus, com máscara no rosto e vacina no braço. Unidos pelo Brasil e pela vacina”, disse.



Veja o vídeo: