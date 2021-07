Ivete Sangalo compartilha a sua receita favorita de feijoada; confira

A feijoada é um dos pratos mais populares da gastronomia da brasileira, mas cada um tem o seu jeitinho especial de preparar o seu. A cantora Ivete Sangalo, embaixadora da Perdigão, revelou o passo a passo da sua receita favorita deste prato.

“Estou muito animada para que todos os meus fãs possam provar a feijoada da Veveta. Preparo o prato com muito carinho para a minha família e é um prazer compartilhar essa receita com todos”, disse a cantora. Confira!

FEIJOADA DA VEVETA



Ingredientes:

• 1kg de feijão preto;

• 880g de pertences para Feijoada (linguiça calabresa, costela salgada, carne suína salgada, pé salgado, bacon, pele suína);

• 500g de lombo suíno cortado em cubos grandes;

• 250g de paio em rodelas;

• 250g de rabo salgado;

• 300g de cebola em cubos;

• 50g de banha suína;

• 5 dentes de alho picados;

• 2 folhas de louro;

Modo de preparo:



• Iniciar dessalgando o pé, o rabo e a costela suína com 12 horas de antecedência. Em uma bacia colocar os cortes e cobrir com água corrente, trocar a água a cada 3 horas, mantendo sempre dentro da geladeira. Quando passar esse tempo, levar as carnes para cozinhar em água fervente por 30 minutos;

• Deixar o feijão de molho em água por 1 hora antes do preparo;

• Cortar o lombo e o bacon em cubos grandes, a calabresa e o paio em rodelas e reservar;

• Aquecer uma panela de pressão, com capacidade para cozinhar a feijoada, acrescentar a banha e a cebola cortada em cubos, refogar e acrescentar o alho e as folhas de louro em seguida;

• Acrescentar o feijão escorrido, as carnes dessalgadas, o paio e a calabresa, refogar rapidamente e cobrir com 7 litros de água. Tampar a panela e deixar cozinhar por 50 minutos depois que a panela pegar pressão;

• Abrir a panela passado os 50 minutos, conferir se o feijão e as carnes estão completamente cozidos. Caso necessário, volte para o fogo e finalize. Também corrija o sal, se necessário;

• Sirva a feijoada acompanhada de arroz, farofa, couve refogada e torresmo.