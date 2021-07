Ivete Sangalo fala sobre as fantasias ‘brasileiras’ do ‘The Masked Singer’: ‘Luxuosas’

‘The Masked Singer Brasil’, reality show musical comandado por Ivete Sangalo, estreia no próximo dia 10 na tela da Globo. A versão brasileira ganhou um toque do país nas fantasias que, segundo a apresentadora, trazem elementos da cultura do Brasil.

Foto: Divulgação

“As fantasias estão lindas, criativas e luxuosas, tudo muito bem feito, com o preciosismo característico do The Masked Singer pelo mundo”, comentou a apresentadora.

A ideia é que os personagens que serão a imagem dos famosos por traz das máscaras despertem identificação, curiosidade e imaginação no público.

“A cultura brasileira é rica em personagens e, com o objetivo de exaltá-la, nós nos inspiramos nela para criar algumas das fantasias do ‘The Masked Singer Brasil!”, explicou o o supervisor artístico da TV Globo, Adriano Ricco. Eduardo Gaspar, Vice Presidente de Criação da Endemol Shine Brasil.