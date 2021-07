Ivete Sangalo revela produção de documentário musical com faz primeira apresentação em novembro

Além do “The Masked Singer Brasil”, reality show musical que apresentará na Globo, e o “Música Boa”, do Multishow, Ivete Sangalo já tem outro projeto desenvolvido para esse período pandêmico. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (7) para falar sobre o “Música Boa”, a cantora revelou que ficou um mês isolada com sua banda e equipe para a produção de um documentário musical. A estreia, segundo a artista, está prevista para novembro.