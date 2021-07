Já experimentou pavê salgado? Confira uma versão de frango com bacon

Cozinhe o frango em água e sal até amaciar, escorra e reserve a água. Em uma panela, em fogo médio, frite o bacon na própria gordura até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue o alho, a cebola, o louro, o tomate, o milho, a azeitona e o pimentão até amaciar. Adicione o frango e o bacon reservados. Junte a salsa, mexa e reserve. Em outra panela, leve ao fogo médio a maisena dissolvida no leite, o açafrão, o caldo de galinha esfarelado, sal e pimenta, mexendo até engrossar. Junte o requeijão e deixe esfriar. Em um refratário médio alto untado, espalhe um pouco do creme, faça uma camada de pão, espalhe o refogado de frango, espalhe o creme e cubra com pão. Misture o parmesão com 1/2 xícara (chá) da água do cozimento do frango reservada e as gemas batidas. Cubra o pão e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até dourar. Decore como desejar e sirva.