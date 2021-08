Jacuipense-BA 1 x 1 Floresta-CE – Leão e Verdão da Vila empatam duelo direto contra o Z2 da Série C

Salvador, BA, 31 (AFI) – Em uma das partidas que movimentaram a 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste sábado (31), Jacuipense-BA e Floresta-CE fizeram um duelo direto contra a zona de rebaixamento do Grupo A e acabaram ficando no empate por 1 a 1, no Estádio de Pituaçu, em Salvador e seguem na parte debaixo da tabela.

Com 11 pontos e sem vencer há quatro rodadas, o Floresta ocupa o oitavo lugar, enquanto o Jacuipense-BA vive uma situação ainda pior, com dez, está na nona posição. A equipe baiana vem tentando sair da zona de rebaixamento, mas acumulou o quinto empate seguido.

A partida foi bastante movimentada desde o seu inicio e não demorou para o zero sair do placar. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Fábio Alves cobrou pênalti e colocou o time cearense na frente. Já na etapa final, Bambam deixou tudo igual para a equipe baiana. Nos minutos finais, ambos foram para o tudo ou nada, mas o duelo terminou mesmo empatado.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (07) para a disputa da 11ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo às 15h, o Jacuipense-BA visita a Tombense-MG, no interior de Minas Gerais. Um pouco mais tarde, às 17h, o Florsta-CE recebe o Santa Cruz-PE, no Estádio Vovozão.