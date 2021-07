Jacuipense-BA x Botafogo-PB – Belo defende a liderança diante do Leão do Sisal

Salvador, BA, 16 (AFI) – O Jacuipense enfrenta o Botafogo-PB neste sábado, às 15h00, em Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro Série C. Em situações adversas, o Leão do Sisal busca se sair da zona de rebaixamento, enquanto o Belo deseja se isolar na liderança do grupo A.

A tarefa do Botafogo não será fácil na capital baiana. Com a responsabilidade de defender a liderança da Série C, com 11 pontos, o Belo pode ser superado pelos concorrentes no saldo de gols. Por isso, precisa vencer para não ser superado por Paysandu-PA e Ferroviário-CE, que também estão com 11 pontos cada um.

OS DONOS DA CASA

O Jacuipense terá mais dois desfalques para a partida deste sábado. O meia Luis Fernando, com uma lesão muscular na posterior direita, e o zagueiro Correia, com um edema na posterior esquerda, não estarão à disposição do técnico Jonilson Veloso, que volta após cumprir suspensão. Railon é desfalque após ter sido expulso na última partida.

Por outro lado, o treinador pode contar com a volta do lateral Vicente, que não jogou a última partida pelo terceiro cartão amarelo.

O LÍDER BOTAFOGO

O Belo não vai contar novamente com a presença do meia Clayton e, agora, do atacante Welton Felipe. Lesionados, eles estão entregues ao departamento médico.

O meia Esquerdinha será mantido na condição de titular. Segundo o treinador Gerson Gusmão, o jogador se destacou ajudando o time botafoguense a conseguir a vitória, fazendo uma das melhores apresentações na competição.