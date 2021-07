Jacuipense-BA x Floresta-CE – Desfalcados, times fazem confronto direto para sair da degola

Rachão de Jacuípe, BA, 30 (AFI) – Sem vencer nos últimos jogos e colados na tabela, Jacuipense e Floresta se enfrentam neste sábado, às 19h, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes fazem confronto direto para escapar da zona de rebaixamento. A partida acontece no Estádio Pituaçu.

O Jacuipense não vence há cinco partidas. Empatou quatro, ganhou uma e soma nove pontos em nono lugar do Grupo A. Já o Floresta soma apenas um ponto a mais e está na oitava colocação.

DÚVIDA

Ainda se recuperando de lesão, o atacante Potó segue realizando trabalhos junto ao departamento médico e é dúvida para o jogo.

RETORNOS

Em contrapartida, três jogadores que cumpriram suspensão por cartões no último jogo retornam para o confronto. São eles: Os volantes Peixoto e Charles e meio-campista Renato Henrique.

DÚVIDA NO ATAQUE CEARENSE

O atacante Núbio Flávio provavelmente ficará de fora do jogo por conta de uma lesão na coxa posterior esquerda, no qual foi diagnosticado grau 2.

TREINAMENTOS NA SEMANA

Ao longo da semana, o treinador Lestor Junior começou os treinamentos para o jogo. Na quarta-feira os jogadores fizeram trabalho físico.

A preparação foi encerrada na quinta-feira, o treinador comandou atividades com bola proporcionando ajustes na equipe.

EMBARQUE

A delegação realizou o embarque para Salvador, onde ainda irá realizar uma último treino.