Jair Ventura aposta no esquema com três zagueiros e confirma ex-Santos entre os titulares na Chape

Chapecó, SC, 16 (AFI) – Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense deve ter novidades para o duelo contra o Cuiabá, neste domingo, às 11h, na Arena Condá. O técnico Jair Ventura confirmou a entrada de Geuvânio, ex-Santos, entre os titulares.

Durante os treinos, Jair Ventura deu indícios de que seguirá com o esquema de três zagueiros, com Felipe Santana, Ignácio e Derlan no miolo de zaga. O treinador, no entanto, terá à disposição o defensor Kadu, além dos volantes Léo Gomes e Moisés Ribeiros, liberados pelo Departamento Médico.

Chape se prepara para enfrentar o Cuiabá. Foto: Márcio Cunha

“É um clima de final. Temos entrado assim em todos os jogos, mas infelizmente ainda não vencemos. A mobilização entre nós está grande e tenho certeza que iremos conquistar um bom resultado e começar a reação na competição”, disse Busanello.

SITUAÇÃO

A Chapecoense está em situação delicada no Brasileirão. O time catarinense vem de quatro derrotas consecutivas e tem apenas quatro pontos, dentro da zona de rebaixamento. Uma derrota poderá complicar ainda mais o objetivo da equipe de seguir na elite do futebol nacional.

CHAPECOENSE – João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio, Derlan e Busanello; Anderson Leite, Lima e Geuvânio; Fernandinho e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura.