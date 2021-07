Jair Ventura cobra reforços e revela cobrança interna na Chapecoense

Chapecó, SC, 01 (AFI) – Ainda vem vencer no comando da Chapecoense e vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, na frente apenas do Grêmio, o técnico Jair Ventura revelou a necessidade de reforçar a equipe visando a luta contra o rebaixamento na competição. O treinador deixou claro que a diretoria está trabalhando para contratar algumas peças e lamentou os desfalques por lesão.

“Estamos buscando reforços. Temos uma situação de cansaço, de DM cheio, muitos da mesma posição, os volantes ali. Estamos usando a base, mas a gente sabe que precisa de peças para reforçar. O campeonato é longo, desgastante. Minha primeira semana de treino vai ser no dia 11. E quando tem elenco enxuto, com muitos jogadores no DM, acaba sofrendo um pouco mais. Estamos no mercado, dentro da realidade da Chapecoense, para estar cada vez mais forte”, falou Jair Ventura.

A situação é delicada e já causou uma pressão interna no grupo. Jair Ventura revelou que cobranças estão sendo feitas para a equipe buscar uma reação dentro do Brasileirão. A equipe está na 18ª colocação, com apenas quatro pontos. O América, primeiro fora da degola, tem seis.

“Conversamos internamente e jogadores sabem disso. A gente estava se cobrando no vestiário, a gente sabe que os detalhes estão nos penalizando e temos que reverter os detalhes para nós. Ficar mais atentos, para os detalhes serem a favor”, disse o treinador.

SITUAÇÃO

Em busca da reabilitação, a Chapecoense enfrenta o Bahia, em jogo marcado para este domingo, às 11h, na Arena Condá, pela nona rodada do Brasileirão.