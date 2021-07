Jair Ventura comemora semana livre na Chapecoense após maratona de jogos

Chapecó, SC, 13 (AFI) – Após receber folga na última segunda-feira, o elenco da Chapecoense retoma aos treinamentos nesta terça já de olho nara partida do próximo domingo, contra o Cuiabá, na Arena Condá, pela 12ª rodada do Brasileirão. Essa será a primeira vez que o técnico Jair Ventura tem a semana livre para trabalhar.

Há 40 dias no clube, o treinador teve 11 partidas neste período. Não é a toa que Jair Ventura comemorou a semana livre e espera, além de recuperar fisicamente os jogadores, ajudar alguns pontos para fazer a Chapecoense conquistar a primeira vitória no Brasileirão.

“Tenho que comemorar muito na semana. Tivemos nove jogos em um mês. Vamos trabalhar em cima da recuperação. O desgaste físico é muito grande. A partir de terça-feira trabalhar todas as fases do jogo”, disse Jair Ventura após a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no último domingo.

DUELO DIRETO

A semana livre antecede justamente um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Assim como a Chapecoense, o Cuiabá ainda não venceu no Brasileirão, apesar de ter tido dois jogos adiados.

“Meu grupo está extremamente incomodado, ninguém está feliz com a fase que estamos vivendo e isso me deixa tranquilo para acreditar na reação, voltar ao caminho das vitórias”, afirmou o treinador.

Com apenas quatro pontos nas 11 primeiras rodadas, a Chapecoense está em penúltimo lugar, na frente apenas do Grêmio, que tem dois jogos a menos e três pontos.