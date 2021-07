Jaraguá-GO 0 x 2 União Rondonópolis-MT – Colorado é melhor e confirma favoritismo

Jaraguá, GO, 31 (AFI) – Na tarde deste sábado, Jaraguá e União Rondonópolis entraram em campo pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu às 15h30 no estádio Amintas de Freitas. O time do União levou a melhor e venceu por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe subiu para a terceira posição com 15 pontos. Já o Jaraguá segue na lanterna com apenas um ponto.

O JOGO

A primeira etapa começou movimentada e o primeiro gol do duelo surgiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, ninguém conseguiu afastar pelo alto e a bola sobrou limpa nos pés de Ferron, que teve apenas o trabalho de desviar para a meta. Na marca dos 41, o Jaraguá teve uma grande chance de empatar a peleja. Magal cobrou uma falta na entrada da área e mandou na trave.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, os donos da casa melhoraram e até começaram uma pressão, mas também precisaram ser salvos pelo goleiro Gabriel Félix. Aos 29, Pikachu fez o cruzamento na área e Eltinho completou de cabeça para aumentar a vantagem mato-grossense.

Aos 41, Ramon passou perto de descontar depois de cabecear firme em jogada de escanteio. Porém, a bola novamente atingiu o travessão.

PRÓXIMOS JOGOS

O Jaraguá volta a campo no sábado, às 16h. Já o União joga na mesma data e horário contra o Nova Mutum.