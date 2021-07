Jaraguá-GO 0 x 3 Goianésia-GO – Azulão domina, goleia e assume vice-liderança

Jaraguá, GO, 4 (AFI) – No domingo, às 16h, Jaraguá e Goianésia se enfrentaram no estádio Amintas de Freitas, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E em grande atuação, o Goianésia venceu o jogo pelo placar de 3 a 0.

Com os três pontos conquistados, o Azulão do Vale chegou a nove pontos e agora é líder do Grupo A5. São duas vitórias e três empates. Já o Jaraguá, segue na lanterna com apenas um ponto, quatro derrotas e um empate até agora.

O JOGO

A partida foi dominada do início ao fim pelos visitantes, criando as melhores chances de gol desde o primeiro tempo. Após insistir, o gol veio na marca de 28 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, a bola foi desviada e Bosco, de voleio, fez um belo gol para abrir o placar.

Com vontade de fazer mais ainda no primeiro tempo, o Azulão continuou indo para cima e no finalzinho do primeiro tempo, aos 48 minutos, ampliou com Lucas Gabriel. O atacante recebeu ótimo cruzamento rasteiro, a defesa bobeou e ele só escorou para o fundo do gol.

No segundo tempo, a partida esfriou um pouco. Os time não criaram muito, mas aos 32 minutos, em contra-ataque, Lima cruzou na cabeça de Zuzu, que cabeceou no pé da trave e no rebote Wellington chutou com o gol vazio e decretou a goleada.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O próximo compromisso do Jaraguá é no sábado, às 16h, contra o União Rondonópolis. Já o Goianésia encara o Nova Mutum, na mesma data e horário.